Njegova družina je sporočila, da je kot pravi borec vztrajal skozi bolečine in javnosti prinesel številne filme. Rodil se je v Južni Karolini, po diplomi na univerzi Howard je imel nekaj manjših televizijskih vlog. Leta 2013 pa je prvič zaslovel z vlogo slavnega temnopoltega igralca bejzbola Jackieja Robinsona v filmu 42, v katerem je zaigral skupaj s Harrisonom Fordom. Umrl je ravno na dan, ko je ameriška poklicna liga v bejzbolu MLB slavila dan Jackieja Robinsona.

Največ slave je sicer požel z vlogo pravljičnega afriškega kralja T'Challe, ki se je kot superheroj prvič pojavil v Marvelovi uspešnici leta 2016 Stotnik Amerika: Državljanska vojna. Leta 2018 so potem posneli film z naslovom Črni panter, ki je zapolnil praznino temnopoltih junakov v podobnih filmih.

Boseman je že med promocijo filma 42 govoril o težavah, s katerimi se srečujejo temnopolti igralci, ki v Hollywoodu nimajo enakih priložnosti kot belopolti igralci. Poleg športne legende in fantastičnega junaka je zaigral tudi v vlogi prvega temnopoltega vrhovnega sodnika ZDA Thurgooda Marshalla, in sicer v filmu iz leta 2017 z naslovom Marshall. Filme je snemal med kemoterapijo in številnimi operacijami, o svoji bolezni pa v javnosti ni govoril.