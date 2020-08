To sicer ni prvi Wilsonov obisk Hrvaške, saj je lani v Splitu skupaj s Salmo Hayek snemal film Bliss, katerega izid je napovedan šele za leto 2021, nato pa je obiskal tudi Dubrovnik, kamor se je letos vrnil. Wilson je lani očaral domačine v Dubrovniku s svojimi sprehodi po mestu, klepetanjem z njimi in nakupovanjem lokalnih delikates, tokrat pa je njegov obisk očitno zasebne narave in zato za številne tudi presenečenje. Wilson, ki je najbolj znan po svojih vlogah v filmih Wesa Andersona, kot sta Veličastni Tenenbaumi in Rushmore, ter glavni vlogi v filmu Polnoč v Parizu Woodyja Allena, se je širšemu občinstvu prikupil z vlogami v komedijah, kot so Lovca na družice, Starsky in Hutch, Zoolander, Noč v muzeju, Marley in jaz ter Njuna družina. Tokrat bo v filmu Bliss, ki ga je režiral Mike Cahill in so ga snemali na Hrvaškem, igral ločenca Grega, ki spozna revno Isabel (Salma Hayek), ki je prepričana, da je grd svet, v katerem živimo, samo iluzija ter da v resnici živimo v precej lepšem svetu, kot smo sposobni videti.