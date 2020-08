Zato so R Kellyja morali poslati v samico, saj ga samo tam lahko obvarujejo pred napadi drugih varovancev zapora. Slednji so na glasbenika besni, ker zaradi njega večkrat prepovejo obiske v zaporu. Vsakič, ko se namreč pred zaporom zberejo R Kellyjevi podporniki, ki protestirajo proti njegovemu zaprtju, mora uprava celotno zgradbo povsem zapreti, vsi zaporniki pa morajo ostati v svojih celicah. Posledično se takrat ne morejo oprhati, ne smejo na dvorišče in ne smejo sprejemati obiskov. Ker se protesti ponavljajo, naj bi bili jetniki besni na glasbenika, saj so vsi skupaj kaznovani zaradi protestov v njegovo podporo. Po fizičnem napadu je R Kellyja pregledal tudi zdravnik, ki je ugotovil, da glasbenik ni utrpel resnih poškodb zaradi napada, vseeno pa bo do nadaljnjega v samici. Glasbenik je sicer že večkrat prosil za izpustitev, tudi zaradi pandemije koronavirusa, a so ga vsakič zavrnili. R Kellyja so aretirali lansko leto v Chicagu zaradi 13 obtožb spolnega nasilja nad mladoletnimi osebami, pred tem pa je bil pogojno izpuščen zaradi 10 obtožb. Triinpetdesetletnik se z obtožbami zaradi spolnih zlorab mladoletnih oseb bori že 20 let.