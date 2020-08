Strašenje kot volilna strategija

Skladno z ameriško politično tradicijo zadnjih desetletij – mnoge so na preizkušnji, ta je letos preživela – ima svojo konvencijo, na kateri potrdi predsedniškega kandidata, vselej najprej stranka izzivalcev, nato pa tista, ki Belo hišo brani. Potem ko so torej demokrati prejšnji teden na svoji konvenciji, držeč se učbenika opozicije, Američanom sporočali, kaj vse je narobe z aktualno vlado in kaj bodo sami izboljšali, ko postanejo oblast, so bili ta teden na vrsti republikanci. Tudi vsebina učbenika za konvencijo vladajoče stranke je znana: hvaliti dosežke svoje vladavine, obljubiti njihovo nadaljevanje in ne preveč zagristi v vabo spora z opozicijo, temveč se postaviti nad njo. Ekipa Donalda Trumpa je imela s tem letos resne težave.