Na jutrišnjih črnogorskih volitvah se za 81 poslanskih sedežev v parlamentu poteguje šest koalicij in prav toliko strank. Predvolilna kampanja, končana z današnjim volilnim molkom, je bila v primerjavi s prejšnjimi dokaj umirjena, še posebno med samimi opozicijskimi strankami, prvič pa se je vanjo aktivno vključila pravoslavna cerkev. Povod za to je konec lanskega leta uveljavljena zakonodaja o svobodi veroizpovedi, ki je s klavzulo o dokazovanju lastnine nad verskimi objekti v praksi prinesla razlastitev srbske pravoslavne cerkve, ki ima v Črni gori okrog 700 objektov in po kanonskem pravu patronat nad tamkajšnjimi pravoslavci, saj je črnogorska pravoslavna cerkev priznana le od črnogorskih oblasti, in to kot nevladna organizacija.

Dve večji opozicijski koaliciji Od leta 1990 vladajoča demokratska stranka socialistov (DPS) na volitvah nastopa v koaliciji z liberalno stranko, ki je od volitev leta 2012 dejansko del DPS. Koalicija se imenuje Odločno za Črno goro in je pod patronatom Mila Đukanovića, ki se od leta 1991 seli iz premierske v predsedniško palačo in nazaj, na volitve pa jo vodi njegov namestnik na čelu DPS in sedanji premier Duško Marković. Opozicijske stranke konec vladavine DPS in Đukanovića snujejo prek dveh linij. Dokaj neznani profesor s strojne fakultete na črnogorski univerzi Zdravko Krivokapić je nosilec liste Za prihodnost Črne gore, v katero so se združile Demokratična fronta, Socialistična ljudska stranka, Delavska stranka, Resnična Črna gora, Združena Črna gora in nekatere nestrankarske osebnosti. Vodja desničarske Demokratične fronte Andrija Mandić se je na listi vpisal na zadnje mesto v dokaz, da koalicijo ne zanimajo položaji, ampak zamenjava Đukanovićeve vladavine. Krivokapić, po nacionalnosti Srb, velja za tesno povezanega s srbsko pravoslavno cerkvijo. Nad tri desetletja vladajočo stranko DPS pa se odpravlja tudi sredinska proevropsko usmerjena koalicija demokratov, Demosa, stranke upokojencev, državljanskega gibanja Nova levica in društva za raziskovanje politike pod motom Mir je naša nacija. Nosilec liste iz vrst demokratov je Aleks Bečić.