Sami fini fantje

Amaterji gor, amaterji dol, severnoirski nogometaši so Mariborčane v četrtek nadvladali predvsem fizično. Pri vsaki žogi so bili prej, rili, prhali in grebli ter na koncu izvlekli zmago po enajstmetrovkah. Igra Maribora je lahko prispodoba za celoten slovenski nogomet te čase. Sami fini fantje. Večina (vključno z reprezentanco) poskuša igrati fino. A da zmagaš na fin način, moraš biti tehnično boljši, kot so mariborski nogometaši. Enake težave z agresivnejšimi nasprotniki sta imela tudi Olimpija in Celje, pri čemer so se Ljubljančani še najbolj »stepli«. Oziroma. Pomanjkanje koncepta in uigranosti se je na koncu izkazalo za ljubljansko prednost.