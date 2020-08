Ko si moral kaj urediti na Upravni enoti Ljubljana v Tobačni ulici, si odšel tja, vzel v čakalnici listek s številko in bolj ali manj potrpežljivo počakal, da prideš na vrsto. A ta preprost postopek, čeprav včasih dolgotrajen zaradi čakanja, je veljal pred novim koronavirusom in varnostnimi ukrepi za preprečevanje njegovega širjenja. Zdaj delo na upravni enoti poteka precej drugače, in čeprav nova pravila veljajo že nekaj mesecev, stranke še vedno naletijo na težave.

Brez termina ni vstopa Po novem morajo stranke najprej poklicati na upravno enoto ali poslati elektronsko sporočilo in si zagotoviti termin. Na dogovorjeni dan in ob določeni uri potem počakajo pred vhodom v Tobačni ulici, da jih pokliče varnostnik in jim dovoli vstop. Čakajoči se, potem ko si razkužijo roke, še enkrat razvrstijo na hodniku, kjer jih nato eden od zaposlenih usmeri do ustreznega okenca. Gneče v prostorih upravne enote tako resda ni, vendar je med obiskovalci, čeprav postopek naročanja strank velja že od začetka epidemije, še vedno precej zmede. Nekateri ne vedo, da se morajo naročiti, drugi opozarjajo na dolgo čakanje na prosto telefonsko linijo, tisti z nujnejšimi opravki pa bi si želeli, da bi prosti termin dobili prej. Na nas se je denimo obrnila bralka, ki ji zaposlenih na ljubljanski upravni enoti ni uspelo priklicati. »Ali telefon ne zvoni, ker je linija tako obremenjena, ali pa končno dobiš odzivnik, ki ti pove, da si deveti v čakalni vrsti. Potem čakaš na zvezi, da se kdo oglasi, na koncu pa ti posneti glas pove, da si deseti v čakalni vrsti,« je opisala svojo izkušnjo. Zato se je odpeljala v Litijo in obveznosti tam uredila brez čakanja. »Vendar je to časovno potratno, pa še pripeljati se je treba tja,« je opozorila.

Za obvezno naročanje ne vedo vsi Včeraj malo pred poldnevom pred vhodom v ljubljansko upravno enoto v Tobačni ulici pretirane slabe volje med čakajočimi sicer ni bilo. Nekateri so čakali pred vrati, drugi so se pred soncem umaknili v senco sosednje stavbe. Sivolasa gospa je sedla na klop in se pahljala s šopom papirja. »Naročila me je hči,« je ob tem povedala upokojenka, ki je prišla po novo osebno izkaznico. Čakajoči par zraven nje je pojasnil, da sta se naročila po elektronski pošti. Prošnjo za termin sta poslala v ponedeljek, na vrsto sta prišla v petek. »Tako je bolje. Prideš ob uri in si takrat na vrsti,« sta povedala. Še največ slabe volje je bilo med tistimi, ki so za obvezno vnaprejšnje naročanje izvedeli šele pred vrati sektorja za matične zadeve, tujce in državljanstva. Nekateri so se namreč postavili v vrsto in šele, ko je varnostnik klical naročene stranke, ugotovili, da morajo biti na seznamu. »Kako? Meni je potekla osebna izkaznica, jaz moram to urediti takoj,« se je hudoval eden od čakajočih, medtem ko se je Filip, ki se je želel prijaviti na vozniški izpit, hitreje sprijaznil s situacijo. »Nisem vedel, da se moram naročiti, ampak nič hudega. Razmere pač niso običajne,« je bil razumevajoč sogovornik, ki je na upravno enoto nato poklical kar pred vhodom in prosti termin dobil v sredo. »Če nimaš nujnih opravkov, je to bolje kot prej,« je dodal.

Rešitev bi bil klicni center Da se na upravni enoti težav, s katerimi se srečujejo nekatere stranke, zavedajo, so priznali že v začetku poletja. Takrat so navedli, da na mesec naštejejo okrog 16.000 klicev, približno tretjini klicateljev pa ne uspe dobiti zveze. Na upravni enoti imajo namreč na voljo omejeno število linij in čakalnih vrst, omejeni so tudi s številom zaposlenih. Zato najprej načrtujejo termine za osem delujočih okenc, ko konec tedna vidijo, da bo v naslednjem tednu lahko delalo več zaposlenih, okenca dodajo. Kot je že junija poudaril načelnik ljubljanske upravne enote Bojan Babič, bi bila najboljša rešitev klicni center. Vendar za investicijo lastnega denarja nimajo. Najem centra, ki bi zadostil potrebam upravne enote, bi jih na mesec stal od 18.000 do 25.000 evrov. »Želimo si klicni center, ki bi omogočal normalno naročanje. V tem primeru bi naročanje strank lahko ohranili tudi po koncu vseh ukrepov zaradi koronavirusa,« je nedavno pojasnil načelnik Bojan Babič. Da je naročanje dobrodošla sprememba, ki pa bi jo bilo treba poenostaviti, se je strinjala večina, ki je včeraj čakala pred vrati upravne enote.

Elektronsko naročanje Stranke se lahko čakanju s telefonom v roki izognejo tudi tako, da se naročijo po elektronski pošti. Na Upravni enoti Ljubljana so namreč uvedli elektronski predal za naročanje strank. Na elektronski naslov narocanje.uelj@gov.si posredujete osnovne kontaktne podatke in pripišete svojo telefonsko številko. Nato vas bo poklical svetovalec in dogovorili se boste za prvi prosti termin obiska.