Po okrnjenem uvodu bodo nogometaši v prvi slovenski ligi konec tedna odigrali tekme drugega kroga. Danes bosta tekmi Bravo – Gorica (ob 17. uri) in Aluminij – Celje (ob 21. uri), jutri pa Mura – Tabor (ob 16. uri), Koper – Olimpija (ob 18. uri) in Domžale – Maribor (ob 20.15).

Glede na urejenost, vizijo, igralsko zasedbo in trenutne predstave na igrišču je v Ljubljani klub številka ena vsaj začasno Bravo, in ne Olimpija. Bravo namreč le nadaljuje tam, kjer je končal premierno sezono med prvoligaši, saj je v prvem krogu v mini derbiju Ljubljanske kotline zmagal v Domžalah z 2:1 z golom Roka Kidriča v 89. minuti. Danes Bravo čaka tekma z Gorico, povratnikom v prvo ligo.

Grabić pogreša znanje jugoslovanske trenerske šole

»V Domžalah je bila naša prednost, da smo imeli že pet prijateljskih tekem, tekmec pa nobene. Proti Gorici nas čaka povsem drugačna tekma. Gorica je v boljši formi, kot so trenutno Domžale, zato bomo morali za uspeh pokazati veliko več kot ob Kamniški Bistrici. Gorica ima hitrost, individualno kakovost, telesno moč in odličnega trenerja Borivoja Lučića. V njegovem delu je prisotnega še malo znanja jugoslovanske šole, ki je primanjkuje v slovenskem prostoru,« je bil realen trener Brava Dejan Grabić, ki se otepa vloge favorita, ki smo mu jo pripisali mediji. Grabić trenerja Lučića dobro pozna, saj ga je vodil kot igralca, ko je bil pol leta član novomeške Krke.

Bravo je v obrambi in osrčju zvezne vrste zadržal jedro iz lanske sezone. Veliko je mladih igralcev, ki so hitro dozoreli, ker so dobivali veliko priložnosti. Bočna branilca Žan Trontelj in Almin Kurtović (oba letnik 2000) sta najboljši par v ligi in spominjata na čase pred dobrimi 30 leti, ko je trener Miloš Šoškić v Olimpiji uveljavil Džonija Novaka in Grego Židana. Novinci so Hrvat Michele Šego (Hajduk II) ter Nino Žugelj in Rok Maher (oba Maribor), ki so v Šiško prišli na posojo. Okrepitve izbere športni direktor Dejan Močnik, zadnjo besedo pa ima Grabić. V igri za prihod so še trije igralci, medtem ko odhodov ne načrtujejo. Potem ko je Bravo v premierni sezoni osvojil šesto mesto, ima tudi letos visoke cilje.