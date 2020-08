Roglič (Jumbo-Visma), Pogačar, Jan Polanc (oba UAE Team Emirates), Matej Mohorič (Bahrain-McLaren) in Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) – to je peterica, ki je poskrbela za nov slovenski rekord v zgodovini Toura. Doslej je imela Slovenija največ štiri kolesarje na francoski pentlji – in to trikrat: leta 2010 so pedale vrteli Jani Brajkovič, Simon Špilak, Grega Bole in Kristijan Koren, naslednje leto Brajkovič, Bole, Koren in Borut Božič, leta 2017 pa Brajkovič, Bole, Božič in Primož Roglič. Slednji se lahko pohvali tudi z najboljšim dosežkom v skupnem seštevku, saj je bil leta 2018 četrti, za tretjeuvrščenim Chrisom Froomom pa je zaostal 58 sekund. Po številu kolesarjev na letošnjem Touru je Slovenija deseta (vsaj enega bo imelo 30 držav), na vrhu pa so Francozi (39) pred Belgijci in Španci (po 17).

Kljub padcu na nedavnem kriteriju Dauphine ostaja Roglič glavni favorit za končno zmago. Trasa je pisana na kožo hribolazcem (tako Rogliču kot Pogačarju), vprašanje pa je, v kakšni formi je »Rogla« po prisilnem počitku zaradi poškodbe, pred katero je bil vrhunsko pripravljen. Številka ena na svetovni lestvici bo tretjič nastopil na Touru, a prvič v vlogi favorita. »Zadeve po padcu so se spremenile, zapletle, priprave pa so bile drugačne, kot smo jih sprva načrtovali. Izkazalo se je, da padec le ni bil tako nedolžen, kot je bilo videti. Kar nekaj časa sem potreboval za ponoven zagon, da sem lahko maksimalno počel vse tisto, kar sem želel. In v zadnjih dneh mi je to tudi uspelo, zato sem optimist,« je izjavil Primož Roglič na posebni videokonferenci v Nici, kjer je nato potekala tudi uradna predstavitev ekip pred omejenim številom gledalcev.

Roglič: O drugih ne razmišljam Roglič, ki ima na Touru dve etapni zmagi (po eno iz let 2017 in 2018), je diplomatski tudi pri napovedih pred dirko. »Seveda bom skušal dati vse od sebe. A videli bomo, kako bo šlo. Vsi bomo začeli z enakega izhodiščnega položaja, z ničle. Vsi imamo enake možnosti za zmago in na koncu bo, tako kot vedno, zmagal najmočnejši,« pravi 30-letni Kisovčan. Z glavnim tekmecem, Kolumbijcem Eganom Bernalom, in njegovim Ineosom se ne ubada. »O drugih ne razmišljam. Osredotočiti se moramo predvsem nase, kajti to je edina zadeva, na katero imamo vpliv. Kot posamezniki in ekipa moramo iz sebe iztisniti vse najboljše, na koncu pa bomo videli, kaj nam bo prineslo.«