Maribor je v težavah, pa se je sezona zanj šele začela. Vijoličasti so bili veliki favoriti pred tekmo kvalifikacij za evropsko ligo s Colerainom. Nekaj priložnosti so si varovanci Sergeja Jakirovića priigrali, Amir Dervišević je v podaljšku z enajstmetrovke zadel prečko, a večji del tekme je bil za pozabo. Ali pa za opomin za prihodnost.

Vlogo trenerja je 12 ur kasneje zamenjal za učitelja osmošolcev

Želja Severnih Ircev je bila velika, borili so se, bili disciplinirani, čeprav so težko sledili (ležernemu) ritmu gostiteljev. Dvajset minut pred polnočjo, po 120 minutah in petih serijah enajstmetrovk, so se razveselili zgodovinskega uspeha. Pred tednom dni so s težavo, z golom v 89. minuti premagali predstavnike San Marina v predkrogu kvalifikacij, pred tem so nazadnje napredovali pred 17 leti v pokalu Intertoto. Dolgo v noč se vseeno niso smeli veseliti, že včeraj jih je nekaj odšlo v službo, med njimi 42-letni trener Oran Kearney. Po slavju v Ljudskem vrtu je na twitterju zapisal: »San Siro, naslednji prosim.« Dvanajst ur kasneje je vlogo trenerja zamenjal za učitelja osmošolcev. Dva nogometaša podprvakov Severne Irske v Maribor sploh nista prispela zaradi službenih obveznosti, Eoinu Bradleyju pa je nogomet postranski šport, saj je znan kot odličen igralec galskega nogometa.

Da je bil za Severne Irce prihod v Slovenijo izlet, je dal vedeti kar trener, ko je na vprašanje, čigav je bil otrok na tribuni z nogometaši, ki se je med polčasom z rezervisti veselo žogal in glasno veselil po napredovanju, odgovoril: »To je moj sin. Nor je na nogomet, to je bila izjemna izkušnja zanj, ki samo krepi njegovo ljubezen. Ta večer si bo zapomnil za vse življenje.«

Gostje so presenetljivo povedli v 62. minuti, kar pa je vijoličaste predramilo in so izenačili štiri minute kasneje. Ob koncu prvega podaljška je priložnost za zmago zapravil Amir Dervišević, ki je z enajstmetrovke zadel prečko. Pa čeprav je samozavestno vzel žogo in jo postavil na belo piko. Mogoče bi bilo drugače, če bi streljal Marcos Tavares. To je želel, je pojasnil kapetan, a je izvajanje prepustil visokoraslemu rezervistu, ki je le nekaj trenutkov prej vstopil v igro. Po 1:1 je po podaljških Dervišević spet hrabro vzel žogo in zadel prvi kazenski strel od petih. Sledili so mu Jan Mlakar, Tavares in Jasmin Mešanović. V zadnji seriji pa je vijoličasta barka potonila. Požeg Vancaš je zadel vratnico, Ažbe Jug pa ni ubranil niti enega strela.