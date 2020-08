»Park Brdo zadnji počitniški konec tedna odpira vrata in vabi na sprehod po parku v okviru Zoisovih dnevov. Do nedelje, 30. avgusta, od 10. do 19. ure, bo za vse obiskovalce vstop v park Brdo brezplačen,« so sporočili z JGZ Brdo. Zoisove dneve pripravljajo v spomin na rodbino, ki je posestvu pustila pomemben pečat. »Sredi 18. stoletja je posestvo Brdo prešlo v last baronov Zoisov. Ti so med drugimi zaslužni za zapuščino, ki jo na Brdu občudujemo še danes. Karel Zois, brat Žige Zoisa, je bil eden prvih raziskovalcev kranjskega alpskega rastlinstva, botanična pestrost pa se je v brdskem parku ohranila vse do danes,« opozarjajo v JGZ Brdo in dodajajo, da se po njem imenujejo zoisova zvončica, zoisova vijolica in rod tropskih trav Zoysia.

Da bi obiskovalcem pričarali stare čase, so se povezali s folklorno skupino Iskraemeco, krajevno skupnostjo Predoslje, Gorenjskim muzejem in kranjskim zavodom za turizem. »Skupaj pripravljamo vzdušje, s katerim se bomo vrnili v čas Zoisov, katerih zgodbe so se na Brdu pisale več kot 180 let. S tem tudi krepimo destinacijsko povezovanje za razvoj turizma v Kranju,« so zapisali v sporočilo medijem in dodali, da pripravljajo za ta konec tedna pester program za vse generacije. »Razvajali vas bomo z brdsko kulinariko, med sprehodom po parku boste oba dneva ob 15. in 17. uri občudovali plesne in glasbene nastope Zoisov ter uživali v objemu čudovite narave. Ogledali si boste lahko tudi razstavo mineralov in spoznali fotografiranje na steklo,« navajajo.

Najmlajši se bodo lahko preizkusili v lokostrelstvu, izdelovanju grbov in barvanju. Grajske delavnice v izvedbi Gorenjskega muzeja bodo vsak dan med 11. in 17. uro. »Vabimo vas tudi na vožnjo s kočijo in vodene tematske oglede, ki vam bodo približali čase Zoisov. Vrata parka Brdo bodo odprta ob vsakem vremenu, ob morebitnem dežju pa bo program nekoliko prilagojen, več informacij lahko dobite na spletni strani www.brdo.si.« Dogajanje bo na prostem, za varno razdaljo in dezinfekcijo površin bo poskrbljeno, so še zagotovili v JGZ Brdo. pe