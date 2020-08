»Simptomi, ki jih je povzročilo zaviranje aktivnosti holin esteraz, so se nekoliko izboljšali,« piše na spletni strani bolnišnice. Še vedno ga zdravijo na oddelku za intenzivno nego, pri čemer je še vedno v umetni komi in priključen na medicinski ventilator, so dodali.

»Njegovo zdravstveno stanje je še naprej resno, a njegovo življenje ni ogroženo,« so poudarili v priznani berlinski bolnišnici. »Ker je šlo za hudo zastrupitev, je še vedno prezgodaj za oceno morebitnih dolgotrajnih posledic,« so dodali.

Zdravniki v bolnišnici Charite, kjer se od sobote zdravi ruski politik, so v ponedeljek sporočili, da klinične ugotovitve kažejo na zastrupitev s snovjo iz skupine zaviralcev holin esteraz. Za katero snov natančno gre, še ni znano.

Iz sveta so se nato v minulih dneh zvrstili pozivi Rusiji k temeljiti in transparentni preiskavi primera, a so v Kremlju te pozive zavrnili. V četrtek je sicer ruska policija sporočila, da je začela predhodno oceno primera ruskega opozicijskega voditelj. To sicer še ne pomeni odprtja preiskave, ampak gre v bistvu le za ugotavljanje, ali je sploh bilo storjeno kaznivo dejanje.