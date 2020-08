»Če bo prišlo do zunanje akcije, bomo morali uporabiti vojski obeh držav, pri čemer bodo večino predstavljali beloruski vojaki. Rusi pa nas bodo samo podpirali in nam sledili,« je dejal Lukašenko po poročanju beloruske tiskovne agencije Belta. Zatrdil je, da trenutno v Belorusiji ni ruskih vojakov.

Dejal je, da vojaška grožnja s strani Zahoda resnično obstaja. »Ameriški lovci F-16 so bili v bližini Berlina, lahko bi jih pustili tam. Ampak ne, premestili so jih sem, 15 do 20 minut od našega ozemlja,« je dejal. »Zakaj so zdaj začeli nameščati Natove enote v bližino naše meje?« je vprašal.

»Začeli so vojaške vaje tik ob meji. Kaj naj naredim? Tudi jaz sem namestil naše sile. Polovica vojske je v stanju pripravljenosti,« je poudaril, poročanje Belte povzemajo tuje tiskovne agencije.

Lukašenko je danes napovedal tudi odločen odgovor na sankcije drugih držav proti Belorusiji, če jih bodo te uvedle. »Vladi sem naročil pripravo predloga o preusmeritvi vseh trgovinskih tokov iz litovskih pristanišč v druga,« je dejal. Dodal je, da bo v primeru sankcij drugih držav prekinil vse tranzitne poti čez Belorusijo.

»Preveč so prizanesljivi do sebe in pozabljajo, kaj je Belorusija. Mislijo, da nas lahko prestrašijo s tanki in raketami. Bomo videli, kdo bo koga prestrašil. Pokazali jim bomo, kaj so to sankcije,« je poudaril po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Litovske oblasti so v odzivu na to grožnjo zatrdile, da bodo nadaljevale pripravo sankcij proti Belorusiji. »Predsednik podpira učinkovite sankcije proti Belorusiji na evropski, regionalni in nacionalni ravni. Gre za odgovor nasilja državnih institucij in kršenja človekovih pravic v državi,« so sporočili iz urada litovskega predsednika Gitanasa Nausede.

Litva je napovedala sankcije proti 118 beloruskim uradnikom, vključno z Lukašenkom. Ti ljudje so po njihovem mnenju odgovorni za nasilje nad protestniki in poneverbe na predsedniških volitvah.