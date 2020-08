Oblikovanje ovitkov plošč: Provokativnost se je umaknila generičnosti

Ko so se obiskovalci razstave Utilitarni dizajn raspjevanog socijalizma: Omoti ploča u funkciji revolucionarne i rodoljubne glazbe 1947–1990 julija v Zagrebu sprehajali mimo plakatov in ovitkov plošč, niso težko prepoznali tistih, ki jih je oblikoval Ivan Ivezić. Med njimi so na primer naslovnice albumov Bitanga i princeza skupine Bijelo dugme, Kad fazani lete od Azre, Nadalina od Oliverja Dragojevića in Borisa Dvornika, Split ’71 in tudi Dragojevićeva Malinkonija, pri kateri je Ivezić uporabil obrise pevčevih očal, ki so kot logotip postala tako prepoznavna, da bodo na Hrvaškem v kratkem izšla na znamki, posvečeni Oliverju Dragojeviću.