Medtem ko imetnica svetovnega rekorda svojih las ni postrigla 47 let, pa ima med moškimi rekord za najdlje neostrižene lase zagotovo Vietnamec Nguyen Van Luom. Škarij njegovi lasje niso od blizu videli že 80 let. V tem času so zrasli do dolžine petih metrov. Luom, ki ima 92-let, si je lase nazadnje strigel v tretjem razredu osnovne šole, potem pa se je odločil, da bo lase neovirano pustil rasti do smrti. K temu ga je napeljal božji poziv. Je namreč pristaš vere dua, ki se imenuje tudi kokosova religija, ker je njen utemeljitelj Nguyễn Thành Nam menil, da se da preživeti zgolj s kokosovimi orehi. Luom je zdaj eden redkih pristašev religije, ki je na svojem vrhuncu v južnem Vietnamu imela 4000 vernikov. Med drugim ta na budističnih in krščanskih naukih temelječa religija zapoveduje, naj njeni pristaši ne spreminjajo ničesar na svojih telesih. »Verjamem, da bom umrl, če si bom dal porezati lase. Ničesar si ne upam spremeniti, las ne upam niti počesati,« pravi. Pri urejanju njegovega petmetrskega lasnega koluta mu pomaga njegov 62-letni sin. Oče mu dovoli le, da lase očisti in jih prekrije z ruto.