Čeprav so njegovi starši želeli, da bi postal duhovnik, so fanta spodbujali, da vztraja v svetu piruet in velikih skokov. Balet je postal njegovo življenje, v tem plesu se počuti najbolje, zatrjuje. V izpopolnjevanju plesnih korakov je enajstletnik tako hitro napredoval, da so njegove plesne veščine zdaj boljše ne le od veščin vrstnikov, temveč tudi od starejših fantov. Kako dobro pleše, je s kratkim videom na Instagramu pokazal vsemu svetu. V dežju in blatu revnega dvorišča je pokazal celotno znanje svojih plesnih korakov in vzbudil veliko zanimanje. Med dvajsetimi milijoni ogledov njegovega videa so bili tudi vodilni v slovitem American Ballet Theatre, ki so Anthonyju ponudili štipendijo za pouk plesa na njihovi ustanovi. Anthony je skakal od veselja, ko je izvedel, da se bo učil pri najboljših. Že zdaj, še pred potovanjem v ZDA prihodnje leto, pa preko interneta sodeluje pri virtualnem pouku baleta. Fantovega uspeha se veseli tudi njegov trener Daniel Ajala, ki je Anthonyja spodbudil, da video posnetek svojega plesa objavi na spletu, saj bi tako lahko dobil dodatne namige, kako izboljšati plesne korake. A dejansko je dobil veliko več – življenjsko priložnost. Povrhu tega so v Ajalovo šolo začele kapljati tudi zasebne donacije, ki bodo trenerju še naprej omogočale, da bo poučevanje baleta deklicam in dečkom v Nigeriji ponujal brezplačno. Še ena sprememba v Anthonyjevem življenju se je zgodila po tem, ko ga je zaradi njegove zgodbe vzljubila celotna država. Ljudje se mu ne posmehujejo več.