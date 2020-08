Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe, so v državi skupno potrdili 9550 primerov okužbe z novim koronavirusom. 180 ljudi je zaradi covida-19 umrlo. Današnje število 357 novih okužb je sicer le za eno nižje od rekordnega števila v sredo, ko so na Hrvaškem zabeležili 358 novookuženih s koronavirusom v enem dnevu. V četrtek so odkrili 304 nove okužbe.

Največje število novih okužb so znova zabeležili v splitsko-dalmatinski županiji (114), sledita Zagreb (71) in Zadar (23). V istrski županiji so zabeležili devet novih primerov okužbe.

Kot nova žarišča so zabeležili poročno slavje, rojstnodnevno zabavo in romanje v Međugorju, od koder se je vrnilo nekaj okuženih. Tam bodo zato še danes okrepili zaščitne ukrepe, je pojasnil vodja hrvaškega inštituta za javno zdravje Krunoslav Capak. Dve okužbi pa so zabeležili tudi med dijaki na maturantskem izletu v dubrovniški županiji, je še pojasnil.

Razkril je še, da so na Hrvaškem doslej zabeležili okužbo pri 98 tujih turistih. Trenutno je med turisti 30 aktivnih primerov. Od 1. julija pa so dobili obvestila o 320 ljudeh, ki so se vrnili z dopusta na Hrvaškem, doma pa so zboleli oz. so jim potrdili okužbo, je še povedal Capak.

"V zadnjih dveh mesecih smo število prebivalcev v Hrvaški povečali za milijon. Ne bi rekel, da so nas vse države dale na rdeči seznam. So še države, v katere lahko svobodno potujemo. 14-dnevna stopnja okužb nam je zrasla in trenutno znaša 80,51 na 100.000 prebivalcev. Vendar imajo štiri države EU še višjo stopnjo, prav tako nekatere sosednje države, ki niso v EU," je še dejal Capak.