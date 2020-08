Cigler Kralj je na današnji novinarski konferenci spomnil, da je že prejšnji teden ob predstavitvi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je trenutno v javni obravnavi, dejal, da besedilo zakona ni povsem usklajeno z ministrstvom, ki ga vodi. "Naše predpostavke so bile, da skrb za starejše ostane v pristojnosti ministrstva za delo, finančno breme za starejše pa se ne poveča," je dejal.

Tudi v NSi niso naklonjeni predlagani novi prispevni stopnji za dolgotrajno oskrbo v višini 1,47 odstotka. Cigler Kralj se zaveda, da ne bo najlažje najti rešitve glede financiranja, verjame pa, da bo tekom javne razprave širša javnost konstruktivna in bo prišlo veliko alternativnih predlogov. Svojega bo prispevala tudi NSi, med drugim so že v preteklosti razmišljali v smeri, da bi preoblikovali ali dodelali dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki bi krilo tudi manjkajoča sredstva za dolgotrajno oskrbo. A bo pred konkretizacijo njihovega predloga treba počakati še na nekatere izračune strokovnih delavcev v NSi, je dejal.

Cigler Kralj se je tudi dotaknil ustanovitve urada za demografijo, ki je "dvignil nekaj prahu, a je bil potem v končni verziji sprejet tako, da smo se dogovorili za pristojnosti, ki ne posegajo v noben resor, predvsem ne v resor ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti". Tako ministrstvo, ki ga vodi, ostaja nosilec ključnih politik na področju starejših, družinske politike, medgeneracijskega sodelovanja in trga dela. Bo pa po njegovem mnenju urad dobrodošel koordinator usklajevanja teh politik med različnimi resorji. "Medresorsko sodelovanje je eno od pomanjkljivosti državne administracije. Urad bo lahko z ustreznim vodstvom pripomogel, da se stvari ne bodo zatikale po posameznih resorjih," je dejal.

Bo pa ministrstvo za delo podprlo dva zakona, ki ju ni predlagala vlada. Predlog dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predlaga SDS in po besedah Cigler Kralja popravlja krivice za tiste zavarovance, ki so pokojninsko dobo kupili po takratni zakonodaji in so v neenakem položaju s tistimi, ki se jim je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa. Druga sprememba se nanaša na nekdanje kmečke zavarovance.

Prav tako bo ministrstvo podprlo predlog državnega sveta, da bi država tistim zaposlenim, ki koristijo pravico do krajšega delovnega časa zaradi nege in varstva otroka do tretjega leta starosti, zagotovila plačilo prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti od sorazmernega dela mesečne bruto plače zaposlenega, in ne od minimalne plače.

Cigler Kralj je ob tem danes povedal, da je vlada na njegov predlog v četrtek tudi sprejela odločitev, da se Slovenija priglasi kot stranski udeleženec na evropsko sodišče v primeru tožbe češke državljanke, ki dela v Avstriji, zoper Avstrijo zaradi zakona, ki določa indeksacijo otroških dodatkov za otroke delavcev, zaposlenih v Avstriji, katerih otroci pa ne ne živijo na ozemlju Avstrije. Za te otroke se otroški dodatki indeksirajo (znižajo ali zvišajo) na raven življenjskih stroškov države, v kateri prebivajo. Kot je dejal, s tem dokazujejo, da ščitijo slovenske državljane, ki delajo v Avstriji.