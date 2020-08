Če ste zadnjih pet let živeli pod kamnom in ne veste, kdo je mama slovenskega čudežnega košarkarskega dečka, potem ima splet rešitev za vas. Ne le, da ima Mirjam Poterbin svoj instagram, po novem lahko o njej radovedneži berete tudi na wikipediji. Zgoščeno, poučno, ne nujno preverjeno, a s fusnotami. Mirjam je bila svoj čas kozmetičarka s Topniške v Ljubljani, sedaj dela v salonu v ZDA. Ko ni mama, je tudi podjetnica, lastnica podjetja LD7, ki skrbi, da so na šolskih mizah in garderobnih klopcah izdelki z Lukovim imenom. Njena mama je fizerka, starša sta se ločila, ločila se je tudi ona, sedaj pa ljubi sladoledarja, Borisa Požega - Pixija, menda poročno pričo njenega prvega moža. Z bivšim, Sašo Dončićem, sta ohranila predvsem pravne stike; v medijih smo brali o sporu glede skrbništva, glede sinovih pogodb in o ponarejenih podpisih pri menjavah agentov.

In če niste ravno brez občutka za lepo, vam je jasno, da se je Mirjam nekdaj poleg plesa ukvarjala z manekenstvom. Manj znano je, da si je leta 1993, ko je zmagala na gorenjskem predizboru za Miss Slovenije, poleg naziva Miss Skala prislužila tudi izlet v Španijo. Ta ji je bila očitno usojena: vemo namreč, kako je za malega Luko vsak vikend letela v Madrid, kjer je zanj kuhala in prala, obiskovala tečaj španščine ter ga vozila na treninge. V tistem času je ugotovila, da stereotip o odprtosti Špancev ne drži, zmotila pa jo je neurejenost žensk. Na drugi strani Atlantika jo moti ameriška naklonjenost lepotnim popravkom, Američanke se ji zdijo preveč umetne, ji je pa všeč, da je Dallas zelo evropski in v primerjavi z Los Angelesom urejen, čist in brez brezdomcev. V ljubljanskih časih je ob prostih dneh s sinom hodila na Šmarno goro, med njenimi hobiji pa sicer najdemo savno, aerobiko, fitnes, tek, kuhanje in branje knjig o osebnostni rasti.