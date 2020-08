V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 2797 okužb z novim koronavirusom, 133 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 so v četrtek potrjene okužbe precej razpršene po državi, saj so jih zabeležili v kar 26 slovenskih občinah. Največ, po pet okužb, so potrdili v Mariboru in Celju, štiri pa v Ljubljani. Največ novih okužb je v starostni skupini od 25 in 34 let. V tej starostni skupini je namreč 11 novih primerov okužb. Po sedem jih je v skupini od 35 do 44 let ter od 45 do 54 let. Pri mladih od 15. do 24. leta so v četrtek potrdili pet okužb, štiri v skupini od 55 do 64 let, po tri pa v skupinah od 65 do 74 ter od 75 do 84 let. Dva nova primera okužbe sta tudi pri otrocih do 14 leta starosti. Trenutno je tako po državi aktivnih 423 okužb. Daleč največ jih je v Ljubljani, in sicer 83, v Celju jih je 29, v Mariboru in Novem mestu po 16, v Grosupljem 11. Vsaj kakšno aktivno okužbo pa beležijo v polovici slovenskih občin.

V zadnjih dneh je vedno več primerov, ki so se med posamezniki prenesli lokalno, kot pa tistih, ki so bili uvoženi iz drugih držav, je danes v kratki izjavi povedala epidemiologinja Marta Grgič Vitek. Tudi primerov, ki so bili v Slovenijo prenešeni iz Hrvaške, je v zadnjih dneh manj, medtem ko v sliki enega tedna še vedno predstavljajo več kot polovico uvoženih okužb. "Ne kaže, da bi se situacija umirjala," je sicer dodala epidemiologinja. Opaziti je tudi premik obolelih iz mlajše starostne skupine v nekoliko starejšo - manj obolelih je tako med starejšo populacijo in manj med mlajšo. Večina potrjenih okužb se pri posameznikih kaže simptomatsko, asimptomatskih posameznikov, pri katerih bi opravljali testiranje, je po njenih besedah zelo malo.

Izjavo epidemiologinje Marte Grgič Vitek ste lahko spremljali tukaj:

V domu starejših v Črnečah okužena zaposlena oseba Potem ko so v Koroškem domu starostnikov v Črnečah ta teden potrdili okužbo z novim koronavirusom pri dveh stanovalkah doma, so testi v nadaljevanju potrdili tudi okužbo pri eni zaposleni osebi, ki je že bila v sedemdnevni izolaciji. V domu v Črnečah so prvo okužbo potrdili pri stanovalki, ki so jo v dom sprejeli pred natanko tednom dni. Ob sprejemu ni kazala znakov okužbe z novim koronavirusom, prav tako stikov z okuženimi niso navajali njeni svojci. A se je kasneje izkazalo, da je novo stanovalko Koroškega doma starostnikov v Črnečah okužila njena sestra. V nadaljevanju so po izvedenem obsežnem testiranju v domu okužbo potrdili še pri eni stanovalki doma z istega oddelka, prav tako so takoj po prvi potrditvi deset zaposlenih poslali v sedemdnevno izolacijo. Pri eni od teh zaposlenih se je nato izkazalo, da je prav tako okužena, je povedal direktor doma Srečko Mlačnik. V domu so po prvi potrjeni okužbi takoj ustavili sprejem novih stanovalcev, prepovedali so vse obiske in prekinili druženja med stanovalci. Prav tako so prekinili izvajanje dejavnosti pomoč na domu, razen za najnujnejše primere. Zaradi odsotnosti dela zaposlenih se trenutno v domu spopadajo s kadrovsko stisko in dodatnimi obremenitvami za ostale zaposlene. Zaščitne opreme imajo v domu dovolj.