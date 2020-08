V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 2797 okužb z novim koronavirusom, 133 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo.

V domu starejših v Črnečah okuženai tudi zaposlena oseba

Potem ko so v Koroškem domu starostnikov v Črnečah ta teden potrdili okužbo z novim koronavirusom pri dveh stanovalkah doma, so testi v nadaljevanju potrdili tudi okužbo pri eni zaposleni osebi, ki je že bila v sedemdnevni izolaciji. V domu v Črnečah so prvo okužbo potrdili pri stanovalki, ki so jo v dom sprejeli pred natanko tednom dni. Ob sprejemu ni kazala znakov okužbe z novim koronavirusom, prav tako stikov z okuženimi niso navajali njeni svojci. A se je kasneje izkazalo, da je novo stanovalko Koroškega doma starostnikov v Črnečah okužila njena sestra.

V nadaljevanju so po izvedenem obsežnem testiranju v domu okužbo potrdili še pri eni stanovalki doma z istega oddelka, prav tako so takoj po prvi potrditvi deset zaposlenih poslali v sedemdnevno izolacijo. Pri eni od teh zaposlenih se je nato izkazalo, da je prav tako okužena, je povedal direktor doma Srečko Mlačnik.

V domu so po prvi potrjeni okužbi takoj ustavili sprejem novih stanovalcev, prepovedali so vse obiske in prekinili druženja med stanovalci. Prav tako so prekinili izvajanje dejavnosti pomoč na domu, razen za najnujnejše primere. Zaradi odsotnosti dela zaposlenih se trenutno v domu spopadajo s kadrovsko stisko in dodatnimi obremenitvami za ostale zaposlene. Zaščitne opreme imajo v domu dovolj.