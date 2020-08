V soboto bo v zahodni Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami, le ob morju bo prevladovalo sončno vreme. V vzhodni in osrednji Sloveniji bo še dokaj sončno z možnostjo popoldanskih krajevnih neviht. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne na severozahodu okoli 23, drugod od 26 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na zahodu pretežno oblačno, drugod bo zjutraj še pretežno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Padavine se bodo od zahoda postopno širile proti vzhodu. Vmes bodo nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. V vzhodni Sloveniji bo do večera suho vreme. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju zmeren jugo. V ponedeljek bo pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bo deževalo. Hladneje bo.