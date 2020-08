Mladoletnega strelca na protestnike v Wisconsinu obtožili namernega umora

Tožilstvo je v četrtek proti 17-letnemu Kylu Rittenhousu, ki je v torek na protestih proti policijskemu nasilju v Kenoshi v Wisconsinu ubil dva protestnika, enega pa ranil, obtožilo umora, uboja, poskusa umora in ogrožanja ljudi. Grozi mu dosmrtni zapor. Mladoletni navdušenec nad policijo iz Antiocha v Illinoisu je skupaj s somišljeniki, oboroženimi s polavtomatskim orožjem, prišel v Kenosho branit premoženje pred protestniki, ki so izražali ogorčenje nad novim primerom policijske surovosti nad temnopoltimi Američani. Rittenhouse je v torek ubil dva protestnika in enega ranil, nato pa se sprehodil mimo policistov, ki so ga spustili skozi svoje vrste. Aretirali so ga šele naslednji dan doma v Illinoisu.