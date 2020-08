Skupina Airbus s privolitvijo več evropskih vlad ponuja logistično podporo turškemu vojaškemu letalstvu, ki redno opravlja nezakonite polete iz turških letalskih oporišč v Tripolis za prevoz vojakov in opreme, tudi helikopterjev in tankov, je razkrila preiskava, ki so se je aprila letos lotili novinarji španskega digitalnega časnika El Diario, nemške radiotelevizije ARD in Stern Magazina ter nemško-francoske televizije Arte v koordinaciji nizozemske medijske neprofitne organizacije Lighthouse Reports.

Domnevni prevozi plačancev

Ankara uporablja največje in najsodobnejše vojaško transportno letalo airbus A400M, ki zmore prevoz 37 ton tovora, vključno z različnimi vrstami orožja ter vojaškimi in oklepnimi vozili. Prav tako lahko prevaža vojaške enote in padalce. Turčija je kupila deset takih letal. Po torkovem poročanju El Diaria so novinarji iz radarskih posnetkov in izjav prič ugotovili, da so letala A400M od konca junija do 16. avgusta poletela vsaj enajstkrat iz Turčije v Libijo, največkrat iz oporišč Gaziantep, Kayseri, Stambul in Ankara v Tripolis in Misrato, ki sta pod nadzorom Fajeza Al Saradža, turškega zaveznika in voditelja ene od dveh vojskujočih se strani v Libiji.

Novinarji so se dokopali tudi do videoposnetkov, ki prikazujejo vkrcavanje domnevnih sirskih plačancev oziroma džihadistov v Gaziantepu. To so potrdili tudi libijski vojaki, s katerimi so se novinarji pogovarjali.

Letala A400M sestavljajo v dveh tovarnah Airbusa v španski Sevilli, kjer usposabljajo tudi turške vojaške pilote 221. eskadrilje in zagotavljajo različne servisne storitve. V Getafeju blizu Madrida v ta tip letal vgrajujejo posodobljene sisteme in vojaško tehnologijo, tudi v turška. V logistični podpori so poleg Španije udeležene še Nemčija, Belgija, Francija in Italija, in sicer v okviru Organizacije vzajemnega sodelovanja na področju oborožitve (OCCAR). Na ta način delavnice Airbusa in logistični centri po Evropi ponujajo Turčiji ter drugim strankam »široko ponudbo prilagojenih storitev, od podpore na tleh do letalske navigacije, vzdrževanja in materialne podpore«. Novinarji so odkrili, da dela v turških letalskih oporiščih okoli 20 uslužbencev Airbusa, med njimi mehaniki, inženirji in inštruktorji. Eden od teh je na omrežju linkedin navedel, da je odgovoren za pripravo digitalnih zemljevidov letenja, načrtovanje tovora in druge operativne naloge.