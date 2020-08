Tisti, ki jih mika delo v tujini, morajo prej opraviti domačo nalogo, sicer se lahko znajdejo v hudih stiskah. Na spletu si lahko pridobijo informacije o tem, katere dokumente potrebujejo, kakšne so plačilne tarife po posameznih panogah in kakšne so reference delodajalcev. (Foto: Matjaž Rušt)