Po prvotnem koledarju bi se moral letošnji Tour de France začeti 27. junija in končati 19. julija, vendar so start zaradi pandemije koronavirusa preložili na 29. avgust. Francoska pentlja bo prva od treh največjih tritedenskih dirk na svetu v letu 2020: italijanski Giro bo od 3. do 25. oktobra, njegov zadnji del pa se bo prekrival s špansko Vuelto, ki se bo začela 20. oktobra in končala 8. novembra.

Karavana na Touru bo v 21 etapah prevozila 3470 kilometrov (lani 3366). Med 23-dnevno dirko bosta le dva prosta dneva, obakrat v ponedeljek (7. in 14. september), ena izmed posebnosti pa je tudi ta, da bo samo en kronometer – v predzadnji, 20. etapi. Dolg bo dobrih 36 kilometrov, po 30 kilometrih večinoma ravninske trase pa bodo morali kolesarji, verjetno tudi z menjavo koles ob vznožju vzpona, premagati še zadnji del s povprečnim naklonom 8,5 odstotka na smučarsko središče Planche des Belles Filles, kjer bo tudi padla odločitev o skupnem zmagovalcu dirke.

Na startu pet Slovencev Med svetovno smetano bo nastopilo pet Slovencev: Primož Roglič (Jumbo-Visma), Tadej Pogačar, Jan Polanc (oba UAE Team Emirates), Matej Mohorič (Bahrain-McLaren) in Luka Mezgec (Mitchelton-Scott). Roglič in Pogačar, ki bosta v svojih ekipah (so)kapetana, v boju za skupno zmago zelo visoko kotirata tudi na stavnicah. Na največji svetovni stavnici je Roglič prvi favorit s kvoto 3,00 (če stavite na »Roglo« sto evrov in bo zmagal, jih boste dobili 300), drugi je lanski zmagovalec, Kolumbijec Egan Bernal (Ineos, 3,25), tretji Nizozemec Tom Dumoulin (Jumbo-Visma, 6,50), četrti Francoz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ, 8,00), peti Pogačar (17,00). Glavna ekipna favorita sta Jumbo-Visma in Ineos-Grenadiers. Še nedavno je kazalo na epske dvoboje po treh (so)kapetanov iz vsake ekipe, toda polovice jutri ne bo na startu. Primož Roglič in Tom Dumoulin sta ostala brez 33-letnega Nizozemca Stevena Kruijswijka, lani tretjega v skupnem seštevku, ki si je na nedavnem Kriteriju Dauphine izpahnil ramo in zlomil tudi ključnico. Še večji šok je doživel Ineos, ki bo imel od trojice na voljo le lanskega zmagovalca Bernala. Ekipa (nekoč Sky), ki je v zadnjih osmih letih zmagala kar sedemkrat, je ostala brez Britancev Chrisa Frooma (najboljši v letih 2013, 2015, 2016, 2017) in Gerainta Thomasa (2018), ki ju je šef Dave Brailsford črtal s seznama zaradi precej slab(š)e forme.

Tour v znamenju koronavirusa »To bo drugačen in – upam, da v vseh pogledih – tudi edinstven Tour,« se nadeja direktor dirke Christian Prudhomme, ki je imel v mislih predvsem preventivne ukrepe zaradi koronavirusa. Prireditelji so pripravili kar 18-stranski dokument o ukrepih, ki pa pri tekmovalcih in ekipah ni bil sprejet z odobravanjem. Ti predvidevajo, da ekipo že ob le dveh pozitivnih testih (tekmovalcev ali spremljevalcev) čaka izključitev z dirke. Kolesarji bodo med dirko pogosto testirani v mobilni enoti, vsaka ekipa lahko ima le 30 ljudi, v hotelu bo vsaka v svojem nadstropju, nošenje mask bo obvezno povsod razen med vožnjo… Na zmagovalnem odru ob razglasitvi najboljših in podelitvi majic ne bo več številnih hostes – ostala bo le ena, ob njej bo še predstavnik sponzorjev. »Za javnost bodo na startu in cilju območja, kjer bomo merili, da skupno število ne bo preseglo zgornje meje 5000 ljudi. Število gledalcev bo odvisno od epidemioloških razmer in se bo lahko sproti spreminjalo,« pravi Prudhomme. »Pravila za gledalce so standardna pravila, ki veljajo za epidemijo: prepoved stikov s tekmovalci, higiena rok in kašlja, razkužilni geli za roke, obvezne maske na startu in cilju. Zdrav razum pravi, da so maske obvezne na celotni trasi, a bo to odvisno tudi od lokalnih oblasti.«