Več kot 26.000 otrok bo v torek prestopilo prag katere od ljubljanskih osnovnih šol. A za nekatere med njimi se bo letošnje šolsko leto začelo nekoliko drugače, kot so bili morda vajeni v minulih letih. Spremembe namreč ne bodo zgolj zaradi prilagoditvenih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, temveč tudi zaradi tega, ker na štirih osnovnih šolah še vedno potekajo gradbena dela. Šolsko leto bodo zato učenci teh osnovnih šol začeli na nadomestnih lokacijah.

OŠ Nove Fužine na treh lokacijah

Gradbena dela še vedno potekajo na osnovnih šolah (OŠ) Riharda Jakopiča, Vrhovci, Nove Fužine in Martina Krpana. Najbolj bodo razdrobljeni učenci OŠ Nove Fužine, kjer potekata celovita obnova in nadgradnja objekta, projekt pa bo zaključen predvidoma novembra. Do takrat bodo prvošolci pouk obiskovali v stavbi bivše podružnice OŠ Črnuče-Dragomelj v Šentjakobu, medtem ko bo pouk za trinajst oddelkov otrok od drugega do šestega razreda potekal na območju študentskega kampusa nasproti parka Tivoli ob Celovški cesti v Šiški. »Kampus bo namenjen samo šolarjem ter bo zanje tudi ustrezno urejen in zavarovan,« je ob tem zagotovila vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Mestni občini Ljubljana Marija Fabčič. Učenci zadnje triade bodo prostore v OŠ Nove Fužine začasno zamenjali za učilnice srednješolskega centra na Aškerčevi cesti.

Iz preostalih osnovnih šol, kjer še vedno potekajo gradbena dela, bo ljubljanska mestna občina na druge lokacije začasno preselila samo določene oddelke. Prvo- in drugošolci OŠ Vrhovci, kjer gradijo nove učilnice, bodo imeli pouk v prostorih Zavoda sv. Stanislava, učenci tretjih, četrtih in petih razredov pa na Srednji trgovski šoli na Poljanski cesti. Za učence od šestega do devetega razreda po pouk potekal na matični šoli. Do aprila 2021 bodo delavci zaključili dela na območju OŠ Riharda Jakopiča, kjer gradijo prizidek s telovadnico in dodatnimi učilnicami, projekt pa bo zaključen maja prihodnje leto. Za tamkajšnje četrtošolce bodo zato pouk začasno organizirali na OŠ Dravlje, za dva oddelka petošolcev pa v Zavoda sv. Stanislava. Učenci tretjega in četrtega razreda OŠ Martina Krpana, kjer prav tako gradijo dodatne učilnice, bodo začasno gostovali v prostorih tamkajšnje četrtne skupnosti. »Za vse otroke bo zjutraj organiziran prevoz od matične šole do nadomestne lokacije in popoldne nazaj do matične šole. Izjema je OŠ Martina Krpana, saj so nadomestni prostori blizu šole, zato bodo tam namesto prevoza prisotni spremljevalci, ki bodo otroke pospremili od šole do nadomestne lokacije,« je pojasnila Marija Fabčič.