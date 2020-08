35 let mineva od zadnje zmage Francoza na domači dirki. Leta 1985 je slavil Bernard Hinault, kljub temu pa so Francozi po številu prvih mest (36-krat) še vedno krepko pred Belgijci (18), Španci (12) in Italijani (9).

4 kolesarji se lahko pohvalijo z rekordnimi petimi zmagami na francoski pentlji: Francoza Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963, 1964) in Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985), Belgijec Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) in Španec Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995). Največ zmag – sedem zapored – je dosegel Američan Lance Armstrong (na fotografiji; med 1999 in 2005), a so mu jih kasneje odvzeli zaradi dopinga.

4 tekmovalci so se smrtno ponesrečili v zgodovini Toura. Francoz Adolphe Heliere se je leta 1910 utopil med dnevom počitka, Španec Francesco Cepeda je leta 1935 umrl pri padcu v prepad, Angležu Tomu Simpsonu je leta 1967 odpovedalo srce (v krvi so mu kasneje odkrili poživila in alkohol), Italijan Fabio Casartelli pa je leta 1995 padel pri vrtoglavem spustu s hitrostjo skoraj 90 kilometrov na uro in na kraju nesreče umrl zaradi poškodb glave (ni nosil čelade).

34 etapnih zmag je rekordni dosežek, za katerega je poskrbel legendarni Belgijec Eddy Merckx. Poleg tega je Merckx lastnik še enega rekorda: v rumeni majici vodilnega v skupnem seštevku dirke je vozil kar 111 dni.

10 let je najdaljši časovni razpon med dvema zmagama kolesarja na Touru. Italijan Gino Bartali je svojo prvo zmago dosegel leta 1938, drugo in sočasno tudi zadnjo pa leta 1948.

11 dirk je doslej odpadlo v 117-letni zgodovini Toura, obakrat zaradi svetovne vojne. Zaradi prve svetovne vojne dirke ni bilo med letoma 1915 in 1918, zaradi druge pa med 1940 in 1946.

23 francoskih Tourov se je doslej začelo zunaj Francije – v devetih državah. Največkrat je start gostila Nizozemska (6), sledita ji Belgija (5) in Nemčija (4), po dvakrat Luksemburg in Anglija, po enkrat pa Švica, Španija, Irska in Monako. Tudi leta 2022 bo start v tujini – v Koebenhavnu na Danskem, čeprav je bil tam sprva predviden za začetek v letu 2021.