Na tržnici nov mural

Obiskovalci ljubljanske tržnice so včeraj lahko opazili, da na steni Mahrove hiše v bližini Vodnikovega spomenika nastaja nova stenska poslikava. Na občinskem oddelku za kulturo za zdaj niso dali veliko informacij o nastajajoči umetnini. Povedali so le, da gre za delo vizualnega umetnika Jaše Mrevljeta Pollaka z naslovom Within This Touch. »O vseh podrobnostih v zvezi s poslikavo bomo javnost pravočasno obvestili,« so zagotovili.