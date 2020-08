Jasno z Andrejem Velkavrhom: Ko zadiši po jeseni

Ali imajo letni časi svoje vonje? O tem bi se najbrž dalo razpravljati. Pravzaprav bi morali najprej določiti, kaj dejansko je letni čas. To je kar širok pojem, ki zajema marsikaj. Od vremena, seveda, do drugega dogajanja v naravi – zorenja raznega sadja in drugih pridelkov – in do krajšanja dni in še in še, če ostanemo pri jeseni. Dnevi seveda nimajo vonja, listje na drevju pa že, še posebno ko začne odpadati in ko ga zmoči dež. Pa sadje tudi ima svoj vonj. Nekatere vrste grozdja začnejo oddajati vonj, ko začnejo grozdi spreminjati barvo, ko začnejo zoreti. Seveda tega ne zavonja vsak. To mi lahko verjamete, saj sem za več kot desetletje izgubil voh in lahko vam povem, da si za marsikaj prikrajšan, če ne vonjaš.