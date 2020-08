Prihodnji četrtek in petek, torej 3. in 4. september, prinašata v portoroški Avditorij val entuziazma strokovnjakov za upravljanje človeških virov. Kadrovike bo že tradicionalno povezal Slovenski kadrovski kongres, ki obljublja bogat in pester program. »Osrednjo temo prireditve Skrivnost uspeha – izstopite iz paradoksov! smo določili že pred letom dni, a je z izbruhom covida postala še aktualnejša, saj so domala vsi sodobni izzivi, s katerimi se soočamo, ujeti v protislovja. Na prireditvi se bomo pobliže soočili z naslednjimi: sodelovanje starejših in mlajših generacij, spremembe vs. priložnost, tehnologija vs. človek in kompetence sedanjosti vs. kompetence prihodnosti,« našteva Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV, ki organizira kongres skupaj s Slovensko kadrovsko zvezo. Soočanje s paradoksi slehernega posameznika in sleherno organizacijo nenehno meče iz tirnic. Sposobnost vključiti in sprejeti obe skrajnosti protislovij je zato vseživljenjski učni izziv. Uspešni voditelji paradokse sedanjosti sprejemajo in presegajo. »Zavedajo se skrajnih točk, a vselej poiščejo svojo zlato sredino. Uspešni voditelji so mojstri iskanja ravnovesja.« Na kongresu bo svoje znanje in izkušnje delilo 17 vrhunskih predavateljev, med njimi tudi Aaron Marko, soustanovitelj in član upravnega odbora Hanson Beck International, podeljeno bo tudi priznanje kadrovski manager leta 2020, ki ga bo prejel Ivan Papič, Steklarna Hrastnik. Organizatorji obljubljajo, da bo posebno vzdušje ustvarila tudi izbira lokacije. Ker bo kongres potekal na prostem (prvenstveno zaradi zagotavljanja zdravja in varnosti), bodo udeleženci ves čas vonjali morski zrak in s tem čutili bližino morja. Če dodamo, da bo kongres potekal pod sloganom »loveHR« (torej radi imamo kadrovsko prakso), lahko komentiramo zgolj: »Navdihujoče!«