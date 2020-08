Predsedniškega mesta ne da. Kljub nezaupnici

V Dnevniku, 26. 8. 2020, je bil v rubriki V ospredju objavljen članek z zgornjim naslovom. Gre za Aleksandro Pivec, predsednico DeSUS, v okviru članka pa je naveden njen citat: »Na seji je bilo navzočih 52 članov sveta, sama pa menim, da moramo glede na različna sporočila s terena dati priložnost skupini ljudi, ki me je izvolila, da me tudi odpokliče in izbere novo vodstvo.«