Današnje srečanje državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Košoroka in Csanyija v Ljubljani je bil uvodni sestanek investitorjev v projekt Potniški center Ljubljana, so pojasnili na ministrstvu. Center sestavlja javno-logistični del z novo železniško postajo, obnovo in nadgradnjo tirne infrastrukture in peronov na območju potniške postaje v okviru sočasne izgradnje avtobusne postaje ter izvedbo komercialnega dela projekta.

Investitor za gradnjo nove železniške postaje je Direkcija RS za infrastrukturo, za novo avtobusno postajo in parkirno hišo so investitor Slovenske železnice, za komercialni del projekta pa družba Mendota invest, ki v lasti madžarske bančne skupine OTP, katere lastnik je Csanyi, so pojasnili.