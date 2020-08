Trenutno je v Sloveniji skupno 400 medicinskih ventilatorjev, kolikšen delež tega števila je tudi primeren za uporabo pri bolnikih s covido-19, pa ostaja še naprej neznano. Je pa novinarjem RTV Slovenije uspelo ugotoviti, koliko uporabnih ventilatorjev je trenutna slovenska vlada v naglici »reševanja življenj« kupila med prvim valom epidemije novega koronavirusa.

Za dobrih 5 milijonov evrov je trenutna vlada uspela kupiti 148 medicinskih ventilatorjev, za uporabo na bolnikih s covidom-19 pa je uporabnih vsega 12 ventilatorjev oziroma približno 8 odstotkov nakupljenih aparatov. Tretjina nakupa oziroma 46 ventilatorjev bellavista nima dovoljenja za uporabo, ker proizvajalec ne jamči delovanja, preostalih 90 ventilatorjev sirius med r30 pa bi bilo v uporabi zgolj, če zmogljivejših ne bi bilo več na voljo, saj bi morali v več bolnišnicah za njihovo primerno uporabo dokupiti opremo.

V oči bode tudi podatek, ki ga je včeraj novinarjem RTV Slovenije posredovala uprava za zaščito in reševanje, da ventilatorje še vedno hranijo v skladišču. To meče še slabšo luč na javne nastope ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška. Ta se je očitkov o negospodarnem ravnanju z davkoplačevalskim denarjem in nepotrebnim poglabljanjem javnofinančne luknje, ki je nastala zaradi epidemije, otepal s trditvami, da Slovenija omenjene ventilatorske »golfe« krvavo potrebuje za reševanje življenj in da bi za nakup (sicer cenejših) »mercedesov«, ki jih je predlagala stroka, morali počakati »do božiča«. Počivalšek je tedaj trdil, da Slovenke in Slovenci tega časa nimamo.

Na razkritje RTV Slovenije se je medtem odzvala tudi opozicija. Poslanec SD Franc Trček je danes vlado, ki je »za prihajajočo jesen zagotovila vsega skupaj 12 ventilatorjev, uporabnih za zdravljenje bolnikov s koronavirusno boleznijo«, pozval k odstopu. Povedal je še, da je razkritje RTV Slovenije »dokončno razgalilo in samo po sebi dalo epilog zgodbi o vladnih rabotah pri nakupu medicinske opreme za potrebe koronavirusne bolezni«.

Trček poleg tega poziva tudi k ustrezni reakciji organov pregona za preverbo morebitnih kaznivih dejanj trenutne vlade in njenih članov, »ko je na račun minornih realnih zdravstvenih kapacitet, ki jih je v času koronakrize zagotovila vlada, resno ogroženo zdravje in dobrobit vseh državljank in državljanov Republike Slovenije«.