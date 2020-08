Na sedež NPU so se po naših informacijah poleg predsednika komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Matjaža Nemca (SD) oglasili še Blaž Pavlin (NSi), Anja Bah Žibert (SDS), Rudi Medved (LMŠ) in Primož Siter (Levica). Obiskali so vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Andreja Juriča, šefa kriminalistov Vojka Urbasa in vršilca dolžnosti direktorja NPU Uroša Lepošo. Zanimala naj bi jih predvsem revizija odmevnih že zaključenih primerov, ki jo je ukazal notranji minister Aleš Hojs, in nadzor Inšpektorata za notranje zadeve nad ravnanjem s tajnimi dokumenti na NPU. Več vprašanj naj bi se nanašalo tudi na kadrovanje; po nekaterih navedbah naj bi člane Knovs še zlasti zanimal postopek imenovanja novega pomočnika direktorja NPU.

Kot smo poročali, je na razpis za to mesto prispelo pet prijav, med njimi tudi prijava Petre Grah Lazar. Nekdanjo preiskovalko NPU so ob zadnjem razpisu za direktorja NPU omenjali kot favoritinjo za začasno vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Andrej Jurič je nato odločil, da na čelo NPU začasno postavi Uroša Lepošo. Ob tokratni prijavi Grah-Lazarjeve je mogoče sklepati, da ima ta resne možnosti, da postane pomočnica direktorja NPU. Pogodu naj bi bila namreč vrhu notranjega ministrstva in SDS. Po navedbah nekaterih medijev, naj bi si želela SDS s postavitvijo Grah-Lazarjeve zagotoviti dostop do vseh informacij, ki se nanašajo na kriminalistične preiskave.

Predsednik Knovs Matjaž Nemec je po današnjem obisku članov komisije na policiji na družbenem omrežju twitter o preiskavi zapisal, da je dolžnost Knovsa, da preveri vsebino usmeritev in obveznih navodil ministra Aleša Hojsa, ter njihov vpliv na zakonito delo policije. »Ali nadzorovana služba deluje v okviru ustave in zakona pri izvajanju prekritih preiskovalnih ukrepov, kjer policija najhuje posega v človekove pravice. Kot je potrebno izvajati nadzor nad delom organa, da ta dela zakonito, je potrebno izvajati tudi nadzor nad nadzorniki in tistimi, ki nadzorovani službi dajejo (ne)zakonite usmeritve, ki vplivajo na njeno delo,« je zapisal Nemec.