V živo Z novim šolskim letom v šole vsi učenci

“1. septembra gremo v šolo vsi, na običajen način, a z upoštevanjem vseh zaščitnih ukrepov,” je na novinarski konferenci po seji vlade povedala ministrica za izobraževanje, šolstvo in šport Simona Kustec Šole in dodala, da so šole pripravljene.