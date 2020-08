Član nizozemskega moštva Jumbo-Visma velja za glavnega favorita za skupno zmago, padec na kriteriju Dauphine pa je pred Tourom nekoliko skazil sijajno sliko avgusta po tekmovalni vrnitvi. Obenem nekaj časa ni bilo jasno, ali bo na Touru sploh nastopil.

Kot pravi, je bil padec boleč, a o tem ne razmišlja več. »Na žalost so padci del našega športa, ampak dobro sem okreval. Počutim se v redu. Tukaj sem na startu Toura in to je dobra novica,« je danes potrdil zmagovalec preizkušnje po departmaju Ain in do odstopa na Dauphinu vodilni kolesar v skupni razvrstitvi.

»Pripravljen sem kot drugi naši fantje tukaj. Dal bom vse od sebe in videli bomo, kako nam bo šlo,« je dodal državni prvak junijske cestne preizkušnje ter drugouvrščeni v vožnji na čas za Tadejem Pogačarjem.

O konkurenci na Touru ter boju za prestižno rumeno majico ni želel preveč razglabljati. "V tem trenutku nima smisla razpravljati o tekmecih. Lahko smo osredotočeni le na našo ekipo. Naše delo moramo opraviti čim bolje."

Dirka po Franciji se bo s prvo etapo v okolici Nice začela v soboto, ko bo na vrsti prvih 156 kilometrov na tritedenski poti do Elizejskih poljan.