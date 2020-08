Pogrešajo 75-letnega Kolomana Kovačiča iz Ljubljane

Svojci pogrešajo 75-letnega Kolomana Kovačiča iz Ljubljane, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Kot so navedli, je pogrešani visok okoli 170 centimetrov, je suhe postave, ima temensko plešo, pri strani pa kratke sive lase, in sivo brado. Kako je bil oblečen, ni znano, lahko pa da je imel na sebi temne hlače in temno rjavo jakno.