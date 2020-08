Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je včeraj opozoril Grčijo, da ne namerava popuščati in v sporu o morskih območjih sklepati kompromisov »o tem, kar je naše… v Sredozemskem, Egejskem in tudi Črnem morju«. Erdogan je s tem odgovoril tudi nemškemu zunanjemu ministru Heiku Maasu, ki poskuša z diplomatskim posredovanjem preprečiti zaostrovanje oziroma mogočo »katastrofo«, kot se je izrazil glede spora, ki se vrti okoli izkoriščanja naravnih bogastev oziroma pravic do morskih con in pasov.

Turčija, ki ima drugo najmočnejšo vojsko v Natu, je vse bolj samozavestna pri širjenju svojih interesov v širši regiji, Grčiji na drugi strani stoji ob strani Evropska unija. Odnosi med državama, ki sta v zvezo Nato vstopili na isti dan leta 1952, so bili v prejšnjem stoletju dolgo časa napeti in so se začeli umirjati šele leta 1999. Pred tem jih je najbolj obremenjevalo vprašanje Cipra pa tudi migrantsko vprašanje in bizantinska dediščina v Carigradu. Spor okoli suverenih pravic v Egejskem morju ima tudi dolgo brado in ga spremlja vrsta incidentov, ki se vlečejo skoraj pol stoletja.

Zunanji ministri EU tudi o vprašanju sankcij

Uradne Atene so včeraj sporočile, da so na območju južno od Krete začele tridnevne vojaške vaje skupaj z Italijo, Ciprom in Francijo. »Vzhodno Sredozemlje se spreminja v območje napetosti. Spoštovanje mednarodnega prava mora biti pravilo, ne izjema – ali igrišče za ambicije kogar koli,« je sodelovanje pojasnila francoska ministrica za oborožene sile Florence Parly.

Turška mornarica pa je sporočila, da sta na vzhodu Sredozemskega morja dve turški fregati izvedli skupne vojaške vaje z ameriškim rušilcem. Erdogan je v svojem televizijskem nagovoru tudi zagrozil, da »če rečemo, da bomo nekaj naredili, bomo to tudi storili in plačali ceno. Tisti, ki se želijo Turčiji zoperstaviti in so za to pripravljeni plačati ceno, naj to storijo. Sicer naj se nam umaknejo s poti«.

Takšna retorika ne napoveduje skorajšnjega umirjanja razmer. V Evropski uniji sicer premlevajo o mogočih ukrepih proti Ankari, tudi sankcijah, in bodo o tem govorili tudi danes in jutri na srečanju zunanjih ministrov držav članic. A Turčija ima proti Bruslju svoje adute, navsezadnje je to jasno pokazala v epizodi z begunci in migranti. agencije