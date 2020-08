Na dobrih 177 kilometrov dolgo progo s 13 krogi se je podalo kar 145 kolesarjev, do cilja jih je privozilo le 100. Na startu je bilo tudi osem Slovencev: Gašper Katrašnik, Marko Kump, David Per (vsi Adria Mobil), Rok Korošec, Tilen Finkšt (oba Ljubljana Gusto Santic), Marko Pavlič, Žiga Ručigaj (oba Meblojogi Pro-Concrete) in Matej Mugerli (Sport.land Nö). Dirko, številni so bili vpleteni tudi v hud množični padec 55 kilometrov pred ciljem, je končal zgolj Katrašnik na 81. mestu z velikim zaostankom osmih minut in 25 sekund, v napetem ciljnem sprintu 28 kolesarjev pa je bil najhitrejši Italijan Giacomo Nizzolo, sicer član ekipe NTT Pro Cycling.

Po številnih poskusih pobegov je v končnici najbolje kazalo Norvežanu Markusu Hoelgaardu, ki pa ga je glavnina ujela dobra dva kilometra pred ciljem. Dirka se je razpletla po spektakularnem ciljnem sprintu, v katerem je šele po dolgem čakanju zaradi pregleda fotofiniša slavil 31-letni Nizzolo. Za zgolj četrtino kolesa je ugnal Francoza Arnauda Demara in Nemca Pascala Ackermanna. S startno številko 13, ki pregovorno velja za nesrečno, je Nizzolo poskrbel, da je Italija že na tretjem EP zapored slavila zmago na cestni dirki v kategoriji elite, kajti pred njim sta zmagala rojaka Matteo Trentin (2018) in Elio Viviani (2019).

»Za mano je neverjeten in čudovit dan, zato sem srečen in zadovoljen. Reprezentančni kolegi so opravili super delo s sprinterskim vlakom. V ciljnem sprintu je šlo na tesno, za centimetre, a se je fantastično razpletlo. Naš cilj je bil priti v ciljni sprint, kar nam je tudi uspelo, razplet pa je bil sanjski. Pred nekaj leti sem v končnici že izgubil dirko na takšnem tekmovanju, zato nisem želel, da se mi to ponovi,« je dejal Giacomo Nizzolo, ki je lani vozil tudi na dirki Po Sloveniji in ki ga zdaj čaka nastop na francoskem Touru. Nizzolo je včeraj Italiji, ki ostaja najuspešnejša država v zgodovini EP, privozil že 36. zlato kolajno od prvega tekmovanja leta 1995.