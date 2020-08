Celjani, ki so v prvem krogu z dokaj neprepričljivo igro, a prepričljivim izidom, izločili irskega prvaka Dundalk ter domače prvenstvo začeli s porazom proti Muri, so tokrat gostili prvaka Norveške, pri katerem sta si "ime naredila" tudi zdajšnji trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer in napadalec Dortmunda Erling Braut Haaland.

Štirikratni norveški prvak Molde je v uvodnem krogu izločil finski Kuopio s 5:0, tokrat pa je bil boljši še od Celja, ki je povedlo prek Mitje Lotriča v 38. minuti, Moldeju pa sta napredovanje priigrala Etzaz Hussain v 57. in Leke James v 74. minuti.

Celjani so v prvem polčasu pokazali dobro igro in bili konkretnejši od Norvežanov. Že v sedmi minuti je Luka Kerin iz bližine žogo poslal čez gol, isti igralec je imel novo veliko priložnost tudi v 23. minuti, ko je prišel pred Andreasa Lindeja, a je bil slednji uspešnejši.

Je bil pa Kerin vpleten v vodilni zadetek Celjanov v 38. minuti. Lan Štravs je žogo z glavo podaljšal do kapetana Celja Mitje Lotriča, ki je v 16. minuti bolj ali manj nenevarno poskusil z razdalje, ta je nato žogo oddal na levo do Kerina, slednji pa je žogo vrnil Lotriču, ki je zadel v kazenskem prostoru.

Po zadetku so pobudo prevzeli favorizirani gosti, Magnus Wolff Eikrem je v 43. minuti imel na voljo prosti strel s slabih 20 metrov malce z leve strani, a je zadel prečko, v 45. minuti pa so gosti izigrali domačo obrambo, do strela iz bližine je prišel Erling Knudtzon, a na celjsko srečo žogo poslal čez prečko.

V drugem polčasu je Mitja Lotrič prvi nevarneje poskusil, ko je sprožil s 17 metrov in le malce zgrešil cilj. V 54. minuti je na drugi strani Eikrem spet prišel do strela, Matjaž Rozman je bil na mestu. Takoj zatem so Norvežani, ki so v teh trenutkih znova pritiskali, spet imeli veliko priložnost, a je po kotu z glavo iz neposredne bližine zgrešil še Martin Ellingsen.

So pa Norvežani izenačili v 57. minuti, ko so spet prišli do strela iz bližine, poskusil je Etzaz Hussain, žoga pa se je nato Rozmanu po slabem posredovanju izmuznila čez golovo črto. V 74. minuti so Skandinavci prišli do preobrata, ko so z lepo akcijo spet izigrali celjsko obrambo, iz bližine pa je žogo v mrežo potisnil Leke James.

V 77. minuti je Eikrem imel priložnost za povišanje vodstva, a je Rozman dobro posredoval po strelu malce z desne. Celje pa je svojo zadnjo priložnost zapravilo v drugi minuti sodniškega dodatka, ko je s prostega strela z 20 metrov le malce zgrešil Vizinger.

V četrtek pa bodo na evropski sceni začeli igrati še trije slovenski predstavniki. Mura se bo v 1. krogu kvalifikacij evropske lige v gosteh ob 16.30 pomerila z estonskim predstavnikom Nomme Kalju, Olimpija bo ob 18.30 doma gostila islandski Vikingur, Mariboru pa se bo v Ljudskem vrtu ob 20.45 zoperstavil severnoirski Coleraine.

Za napredovanje v 2. krog kvalifikacij odloča le ena tekma.