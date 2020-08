DeSUS, Pivčeva in poziv kolesarjem

Ob vsej tragikomediji, ki jo uprizarja Aleksandra Pivec, predsednica stranke DeSUS, je jasno predvsem to, da se gospa strahovito oklepa oblasti (kar ni v zgodovini oblastnikov nič novega, le da ona te zgodovine ne pozna), obenem pa stranka ne obvladuje same sebe in ne pozna lastnih notranjih pravnih norm. Taka stranka nikakor ne more odločati in soodločati na državni ravni. Taka stranka se lahko srečuje na prijateljskih piknikih. Skrajni čas je, da v parlament pridejo strokovno usposobljeni ljudje, ki jim bodo mar državljanke in državljani Slovenije, se pravi normalen razvoj za boljšo prihodnost tega naroda.