Dvaintridesetletnega Boštjana Brajdiča - Sekija so policisti v zadnjih letih zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter zoper življenje in telo obravnavali kar 24-krat, kaznovan pa je bil med drugim zaradi groženj, nasilja v družini in povzročitve lahke telesne poškodbe.