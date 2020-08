Protesti v mestu s 100.000 prebivalci med Milwaukeejem in Chicagom so izbruhnili v nedeljo zvečer, ker je policist med poskusom aretacije ustrelil v hrbet 29-letnega temnopoltega Jacoba Blaka, ki je po zadnjih poročilih iz bolnišnice ostal paraliziran od pasu navzdol. Blake naj bi skušal umiriti spor med ženskami na pločniku, policist pa ga je ustrelil pred avtomobilom, v katerem so bili njegovi trije sinovi.

Protestniki tri mesece po smrti Georgea Floyda v Minneapolisu ponovno zahtevajo konec streljanja na neoborožene temnopolte v ZDA in kaznovanje policistov, ki prehitro pritisnejo na sprožilec. Proteste spremlja tudi podobno nasilje, ropanje, divjanje in požiganje, kot so mu bile ZDA in svet priča po smrti Georgea Floyda, in demokratski guverner Wisconsina Tony Evers je na ulice Kenoshe poslal nacionalno gardo.

Kljub temu so se tokrat napetosti med protestniki in oboroženimi skupinami, ki so v več ameriških mestih "zakon in red" vzele v svoje roke, končale tragično. Do streljanja je prišlo v torek pozno zvečer, ko je policija najprej razgnala protestnike, ki so se približevali poslopju sodišča.

Posnetki s kraja streljanja kažejo, da je bila ena žrtev ustreljena v glavo, druga v prsi, ranjenec pa je dobil strel v ramo. Policija naj bi sumila, da je streljanje povezano s samooklicanimi milicami proti roparjem in vandalom. Njeni pripadniki so branili mehanično delavnico, pred katero se je zbrala skupina protestnikov.

Na spletu kroži posnetek belopoltega moškega s polavtomatsko puško, ki beži s kraja dogajanja in kriči, da je ravnokar nekoga ustrelil. Posnetki z družbenih medijev kažejo tudi belopoltega moškega s strelno rano.

Za strelcem so se zapodili protestniki, ki so ga dohiteli, ko se je spotaknil, in se spravili nanj. Skušali so mu vzeti puško, nakar je pritisnil na sprožilca in zadel dva iz skupine napadalcev, ki so se potem razbežali.

Strelec je nato vstal in se z dvignjenimi rokami podal proti policistom, ki pa ga niso aretirali, ampak v zmešnjavi spustili, da se je sprehodil mimo njih. Šerif David Beth je kasneje povedal, da strelca še niso identificirali ali aretirali, ampak so prepričani, da ga bodo ujeli v kratkem.

Strelec bi bil lahko pripadnik skupine, imenovane Stražarji Kenoshe, ki je čez dan na Facebooku sporočila, da bodo njeni člani prisotni na protestih in bodo branili premoženje.

Protesti zaradi streljanja na Blaka v Kenoshi so v torek zvečer skupaj s spopadi s policijo izbruhnili še v Portlandu v Oregonu in Louisvillu v Kentuckyju.