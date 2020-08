Obiskovalce nagradili z veliko čohanja

Ob svetovnem dnevu psov so reševalci s psi iz enote reševalnih psov športnega kinološkega društva Krim obiskali stanovalce v Domu starejših občanov Fužine in z njimi preživeli prijetno popoldne. Med čohanjem štirinožnih kosmatincev in ob na skrivaj danih priboljških, ki so vsake toliko časa prišli iz skrivnega žepa starostnika, so stanovalci doma prisluhnili tudi pogovoru o tem, ali je mogoče pse naučiti prepoznati okužene s covidom-19. A pravzaprav današnji dan ni bil namenjen strahu pred virusom in prihajajočimi hladnejšimi meseci, ampak predvsem druženju s kužki, ki so postali človekov najboljši prijatelj in prvi človekov živalski družabnik, ki ima pomemben vpliv na človeško družbo in kulturo.