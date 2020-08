"Opažamo poizkuse, da bi Nato uporabil kot izgovor za posredovanje proti demonstrantom, proti politični opoziciji v Belorusiji, kar je povsem napačno, saj Nato ne krepi svojih sil v regiji," je dejal Stoltenberg ob prihodu na zasedanje obrambnih ministrov članic EU v Berlinu.

"Vsakršen poskus režima v Minsku, da bi preusmeril pozornost z domačih vprašanj na zunanje, da bi tako ustvaril izgovor za uporabo sile proti lastnemu narodu, je nesprejemljiv, krivičen in nedopusten," je še dodal generalni sekretar Nata.

Po spornih predsedniških volitvah v Belorusiji 9. avgusta, na katerih naj bi Lukašenko po trditvah opozicije zmagal s prevaro, so v državi izbruhnili najbolj množični protesti v njeni zgodovini. "Zadnji diktator v Evropi" jih je skušal zatreti s silo. Več tisoč ljudi je bilo zaprtih, številni grobo pretepeni, nekateri tudi ubiti.

Dogajanje v Belorusiji so v EU obsodili in napovedali uvedbo sankcij proti nekaterim pripadnikom režima. Več glede tega bi lahko bilo znanega že v petek na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov članic EU.

Lukašenko to vidi kot vmešavanje v notranje zadeve Belorusije. Minuli konec tedna pa je izjavil, da naj bi se na Poljskem in v Litvi Natove sile pripravljale za posredovanje. Tako Poljska kot Litva sta to takoj odločno zanikali.