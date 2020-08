"Naša želja je, da najboljši nogometaš na svetu ostane v naši sredini tudi v prihodnje. Slovo od Messija ne pride v poštev, naša želja je, da ostane v klubu," je danes dejal športni direktor katalonskega športnega ponosa Ramon Planes.

"Messija izjemno spoštujemo, ker je enostavno najboljši nogometaš na svetu. Trenutne situacije ne bomo in ne mislimo prikazati kot prepir, saj si tega Messi enostavno ne zasluži," je še dodal Planes in dodal, da so zastopnikom argentinskega nogometnega virtuoza, ki so v torek poslali zahtevo po enostranski prekinitvi pogodbe, že poslali odgovor in izrazili jasno željo, da Messi ostane v njihovi sredini in svojo nogometno kariero tudi konča v Barceloni.

Šestkratni dobitnik zlate žoge se ni odzval in tudi ni komentiral te želje kluba, sodeč po aktivnostih njegovih odvetnikov pa je odločen, da po dvajsetih letih zapusti katalonsko prestolnico.

Bolj ali manj je jasno, da se obeta prava vojna na relaciji Barcelona - Messi. Po poročanju španskih in vseh svetovnih medijev se obe strani pogovarjata prek odvetnikov, obe strani pa si po svoje razlagata sporni člen v pogodbi, ki Messiju omogoča predčasno prekinitev pogodbe z Barcelono, ki se uradno konča 30. junija prihodnje leto.

Messijevi odvetniki so prepričani, da lahko zavoljo posebnih okoliščin, ki jo je povzročila pandemija novega koronavirusa, uveljavi klavzulo, ki se je iztekla 10. junija letos, a je Messi ni mogel uveljaviti zaradi podaljšanja nogometne sezone 2019/20 globoko v mesec avgust.

Katalonski klub je prepričan, da so Messijevi odvetniki zamudili tovrstni rok, po njihovem mnenju pa lahko Argentinec zapusti klub le v primeru odškodnine v višini 700 milijonov evrov.

V nogometnem zakulisju se kot Messijevi morebitni novi destinaciji največkrat omenjena Manchester City in Inter iz Milana, mnogi pa so prepričani, da bo Argentinec, ko se strasti nekoliko umirijo, še naprej član slovite katalonske zasedbe, čeprav se ni udeležil in tudi opravičil svojega izostanka na današnjem uvodnem treningu Barcelone pred začetkom prihodnje sezone.