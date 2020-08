Njegovi odvetniki so v torek pozvali sodnike k razveljavitev sodbe, češ da obtožba za genocid ni bila utemeljena. Tožilka Laurel Baig je danes izpostavila, da je Mladić, ki je bil med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995 načelnik generalštaba vojske Republike srbske, osebno nadziral operacijo v Srebrenici, v kateri so sile bosanskih Srbov samo v nekaj dneh po njenem zavzetju 11. julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov.

Spomnila je, da je Mladić po zavzetju tega zaščitenega območja ZN tu imel svoj zmagoslavni pohod in izrekel zloglasno grožnjo, da je napočil čas za maščevanjem Turkom, kot je slabšalno imenoval muslimane.

"Srebrenica je bila Mladićeva operacija in sodni senat je upravičeno ugotovil, da je kazensko odgovoren za te zločine," je izpostavila tožilka, saj je enote, ki so bile pod njegovim poveljstvom, uporabil za pobijanje več tisoč moških in dečkov.

Po poročanju agencije Reuters je Mladić, ki je v sodni dvorani navzoč tudi na današnjem zadnjem dnevu obravnave v okviru prizivnega postopka, ob tem zmajeval z glavo. Kljub ukrepom zardi pandemije covida-19 in torkovem vztrajanju njegovih odvetnikov, da zaradi slabega zdravja obravnave ne bi smelo biti, saj da je ni sposoben spremljati, je bil danes večinoma brez zaščitne maske na obrazu. Večina sodnikov se je sicer obravnave udeležila na daljavo, poroča regionalna televizija N1.

Tožilka je izpostavila, da je bilo v sodnih postopkih ugotovljeno, da je Mladić odgovoren za kampanjo etničnega čiščenja nad Bošnjaki in Hrvati ter umore in nasilje nad civilisti v Sarajevu med skoraj štirimi leti obleganja tega mesta s ciljem oblikovanja velike Srbije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tožilstvo sicer zahteva tudi obsodbo Mladića zaradi genocida v šestih občinah na zahodu BiH leta 1992, za katerega ga sodni senat na prvi stopnji ni spoznal za krivega.