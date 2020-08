Zakon o dolgotrajni oskrbi potrebujemo nemudoma. "A to ne pomeni, da potrebujemo kakršen koli zakon," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, na kateri so se v ZSSS odzvali na predlog zakona, ki je v javni razpravi, dejala predsednica sindikalne centrale Lidija Jerkič. Besedilo zakona "daje občutek, da njegov namen ni urejanje tega področja, ampak kakšen manj primeren motiv", je opozorila.

Zakon ni bil usklajen v koaliciji

Zakon ni bil usklajen v koaliciji, očitno niti med posamičnimi ministrstvi, pa tudi ne med socialnimi partnerji, je posvarila Jerkičeva. Pristojna pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) se bo sicer na to temo sestala prihodnji teden, a "stvar je postavljena na glavo" - predlog bi najprej moral obravnavati ESS, šele nato pa naj bi šel v javno razpravo, je spomnila.

V ZSSS se bodo v pogajanjih o predlogu zakona osredotočili na pravice upravičencev do dolgotrajne oskrbe, "ki morajo biti univerzalne ter zagotovljene vsem prebivalcem Slovenije v obliki javnega servisa", je poudarila predsednica sindikalne centrale. "Gre za področje, kjer je zelo velika možnost ponovne privatizacije storitev, zaslužkarstva s starejšimi in ustanavljanja privatnih zavodov z velikimi dobički," je posvarila.

Böhmova je izpostavila več dobrih rešitev, ki jih predlaga zakon, denimo da bi proračun pokrival primanjkljaje v obveznem zavarovanju za primer dolgotrajne oskrbe in zagotavljal likvidnost temu zavarovanju, prav tako naj bi država določenim socialno ogroženim kategorijam prebivalstva krila prispevke. Če ljudje ne bodo imeli mesta v institucijah, ki naj bi zagotavljale dolgotrajno oskrbo, bi bili ob tem upravičeni do denarnih prejemkov. Pozitivno je ocenila tudi predlagano določilo, da sme cena standardne namestitve v instituciji za dolgotrajno oskrbo znašati največ 90 odstotkov minimalne zajamčene pokojnine za 40 let pokojninske dobe.

So pa v zakonu tudi rešitve, "ki vzbujajo skrb in nasprotovanje", je ocenila izvršna sekretarka. Predlog denimo obljublja javno mrežo izvajalcev dolgotrajne oskrbe, standarde, izvajalca zavarovanja in tako naprej, "a na drugi strani ta tekst na široko odpira vrata čistemu zasebništvu". Pri tem je edina predvidena regulacija zasebnih izvajalcev ta, da bodo morali pridobiti dovoljenje države, medtem ko cene, kakovost, nadzor in druga vprašanja niso urejeni.