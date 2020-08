Izraelska vojska je najprej sporočila, da poteka varnostni incident v bližini kibuca Manara ob meji med državama, ki jo nadzorujejo ZN. Državljane so pozvali, naj se zatečejo na varno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Med operativnimi aktivnostmi na severu Izraela so bili sinoči iz Libanona izstreljeni streli na izraelske obrambne sile," je vojska zapisala na Twitterju.

"Odgovorili smo z ognjem, naše letalske sile so zadele opazovalne točke Hezbolaha v Libanonu v bližini meje. To je hud incident, ostajamo v pripravljenosti na boj proti kakršnikoli grožnji našim mejam," so dodali.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Hezbolahu zagrozil s silovitim odgovorom, če se bodo incidenti nadaljevali. "Hezbolahu priporočam, naj ne preizkuša uničujoče sile Izraela. Hezbolah s svojo agresivnostjo znova ogroža državo Libanon," je zapisal na Twitterju.

Libanon, ki je tehnično še vedno v vojni z Izraelom, je nekaj ur pred temi napetostmi zavrnil izraelski poziv k reformi mirovnih enot Združenih narodov Unifil, ki nadzorujejo mejo med državama.

Nov incident se je zgodil tudi po tistem, ko je Hezbolah, ki ga podpira Iran, minuli konec tedna sporočil, da je ob meji sestrelil izraelski dron.